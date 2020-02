Qu'est-il arrivé à Loana le soir du 8 février dernier? La star de la télé-réalité elle-même avait laissé entendre que son ex-compagnon était entré par effraction chez elle et l'avait violentée. Et, selon plusieurs sources, une enquête de la police aurait retrouvé de la drogue à son domicile. Pourtant, l'ex-candidate de «Loft Story» a tenu à rétablir sa vérité via un post sur les réseaux sociaux.

«Buzz mordide»

«Devinez qui c'est?!... À tous mes détracteurs, les langues de vipère, et calomniateurs... Je vais vous décevoir: je vais très bien... !!!! Dommage... JE VOUS AIME TELLEMENT!!! À très vite, mes loulous et n'écoutez pas ces diffamations mensongères qui n'ont lieu d'être que pour faire du mal et détruire... Vous me connaissez assez, depuis des années déjà, pour savoir si ce buzz morbide est un fake ou non?! Enfin, je l'espère... Je vous fais confiance...», a-t-elle publié lundi en légende d'une photo où elle apparaît en décolleté XXL, sans en dire beaucoup plus sur l'affaire.

