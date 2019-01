Le youtubeur américain Logan Paul, 23 ans, aime la controverse. Pour commencer l'année 2019 dignement, il s'est attiré les foudres des internautes après avoir déclaré vouloir «devenir gay pendant un mois». «Janvier est le mois où l'on est vegan et sobre. Février, c'est... février fatal. C'est l'exact opposé. Le mois de mars sera 100% masculin. Nous allons tenter de devenir gay pendant un mois», a-t-il lancé à son collègue Mike Majlak dans son «Impaulsive Podcast». Avant que son acolyte n'ajoute hilare lui aussi: «Seulement un mois. Puis on arrête. On redevient hétéro».

La discussion embraye rapidement sur le festival de Coachella, mais la séquence n'est évidemment pas passée inaperçue. La Glaad, association dénonçant les discriminations envers la communauté LGBT+ a interpellé Logan Paul avec un «Ce n'est pas comme ça que ça marche». Le «mea culpa du Youtubeur n'y fera rien, le mal est fait: Très mauvais choix de mots... C'est ma faute. On se rencontre et on en parle la semaine prochaine dans le podcast?», tente-t-il même.

very poor choice of words... my fault. let’s get together and talk about it on my podcast next week? https://t.co/Ki8RKgMJOO — Logan Paul (@LoganPaul) 12 janvier 2019

«Cher Logan et toute personne ignorante, débile et blessante, vous ne pouvez pas 'devenir gay pour un mois'. Être gay n'est pas un choix. C'est insultant pour la communauté LGBTQ. Mettez un terme à ces bêtises et arrêtez de soutenir les personnes problématiques», a «tweete-taclé» le bloggeur Luke Waltham.

Dear Logan Paul and any ignorant, hurtful fool,



You can’t “go gay for a month”. Being gay is not a choice.



This is an insult to the LGBTQ+ community.



Stop this nonsense and stop supporting problematic people. — Luke Waltham (@lukewaltham) 11 janvier 2019

«Il est révoltant de voir Logan Paul rire de devenir gay pendant un mois pendant qu'un nombre incalculable de LGBT+ sont tués et se suicident à cause leur sexualité. Il continue d'être un horrible représentant de la communauté de YouTube et de montrer qu'il n'a rien appris», a dénoncé de son côté l'influenceur Daniel Preda.

Logan Paul joking about being gay “for one month” while countless LGBT+ around the world are killed & committing suicide for their sexuality, is disgusting. He continues to be an awful representation of the YouTube community & shows he truly has learned NOTHING over the last year — Daniel Preda (@MisterPreda) 11 janvier 2019

