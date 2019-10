Marre des rumeurs concernant son salaire, Louis Bodin s'est confié concernant ses finances dans l'émission «L’instant de Luxe» sur Non Stop People. «Je suis dépensier! Mes parents étaient plutôt modestes. Mon père était sous-officier dans l’armée de l’air et ma mère ne travaillait pas. On était trois frères», a-t-il commencé.

Le présentateur météo de TF1 a continué sur sa lancé en parlant des différences salariales que l'on peut avoir dans l'entreprise dans laquelle il travaille. «Moi, je suis un journaliste de TF1, pas un producteur, a-t-il assuré. Souvent, on confond avec les présentateurs qui sont producteurs et parfois eux-mêmes à la tête de la maison de production. Là, on est sur des sommes où on peut ajouter quelques zéros. Moi, j’ai un salaire qui est à moins de 10 000 euros.»

Il a finalement révélé qu'il touchait «moins de 7000 euros sur TF1», avant de confirmer à que son salaire s'élevait à environ 6000 euros par mois. «Il y a eu d'autres époques où dans ces médias là, que ce soit à RTL ou TF1, on avait des salaires beaucoup plus élevés, a-t-il expliqué. Mais aujourd'hui, on sait bien que l'économie est compliquée partout, y compris, et surtout dans les médias, avec l'offre concurrentielle qui est arrivée. Il y a une époque, il y avait trois chaînes, maintenant, il y en beaucoup plus.»

FDA