Depuis plus d'un an, Luc Besson est accusé de viol. Le cinéaste français a d'abord été visé par une première plainte déposée par l'actrice Sand Van Roy, suivie par plusieurs autres les semaines suivantes. Mais en février dernier, la première plainte a été classée sans suite, faute de preuves suffisantes. Pourtant ce mois-ci, la juge d'instruction en charge du dossier a choisi de le rouvrir, sous forme d'une information judiciaire.

Dans une interview accordée à BFMTV qui sera diffusée ce mardi 8 octobre sur la chaîne, Luc Besson revient sur les lourdes accusations qui le ciblent depuis un an, et qu'il dément fermement: «Cette affaire est un mensonge de A à Z. Je n’ai pas violé cette femme. Je n’ai jamais violé une femme de ma vie. Je n’ai jamais levé la main sur une femme, je n’ai jamais menacé une femme. Je n’ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n’ai jamais drogué une femme comme j’ai pu le lire, ceci est un mensonge», martèle le producteur français de 60 ans.

J'ai menti à ma femme

Luc Besson a toutefois tenu à présenter ses excuses à sa femme et à sa famille, confessant avoir bel et bien entretenu une relation de deux ans avec la plaignante. «J'ai commis des erreurs et j'ai fait des fautes. Et j'ai aussi menti moi-même. J'ai menti à ma femme et à mes enfants. J'ai eu une relation avec cette jeune personne. J'ai menti et j'ai trahi ma femme et mes enfants. Ce n'est pas arrivé une seule fois, mais plusieurs fois en 20 ans de mariage», se reproche le producteur. S'il reconnaît ses infidélités, Luc Besson nie toutefois avec fermeté les allégations de viol.

