Ancien pro de rugby dans son pays natal, l’Australie, Luke Milton a créé à Los Angeles son concept de salles de fitness «Training Mate», sorte de cross fit puissance 1000. Les stars de toutes les générations sont fans. Elle MacPherson et Teri Hatcher sont parmi ses clientes.

Comment vous présenter aux lecteurs du «Matin»?

J’ai 36 ans. J’ai grandi à Sydney où j’ai joué pour plusieurs clubs de rugby avant de signer pour l’équipe du New York Athletic Club Rugby. C’est en Amérique que j’ai commencé à m’intéresser à la nutrition et la manière dont l’alimentation associée au sport peut aider à changer son corps en conservant sa forme physique. Il y a une dizaine d’années, je suis devenu coach privé pour mettre en pratique mes études.

Quelles stars comptez-vous parmi vos clients?

Beaucoup demandent la discrétion pour ne pas avoir les paparazzis ou les fans qui les guettent à la sortie de mon centre, mais je peux vous dire que Rachel McAdams, Jesse Metcalfe et Tyra Banks ont tous pris mes cours. Shay Mitchell de la série «Pretty Little Liars» est aussi une habituée.

Pourquoi avoir accepté de participer à «Revenge Body», l’émission TV de Khloé Kardashian?

J’ai tout de suite accroché au concept de la série qui aide des inconnus à retrouver confiance en eux après une rupture à l’aide d’une remise en forme et d’un relooking. Mon parcours dans le sport m’aide à donner un nouveau départ à des personnes qui sont souvent dans un moment difficile car je sais de quoi je parle.

Votre énergie et motivation ont aussi aidé Elle MacPherson et Teri Hatcher à se dépasser également. Exact?

Bien sûr, Teri est une fidèle qui vient dans mes cours plusieurs fois par semaine lorsqu’elle est à Los Angeles. Je crois en une énergie positive. J’en parle rarement, car je ne veux pas que l’on s’apitoie sur mon sort, mais j’ai été victime d’un grave accident de la route il y a presque 8 ans. Une voiture m’a renversé et j’ai volé dans les airs pour m’écraser 10 mètres plus loin. En me réveillant, je n’avais plus aucune sensation dans mes jambes. J’ai été transporté aux urgences et, quand j’ai discuté avec le chirurgien qui m’a opéré, il m’a dit que je serais probablement mort ou paralysé si je n’avais pas la condition physique qui est la mienne.

Est-ce cela qui vous a poussé à créer votre club de fitness «Training Mate»?

Oui, j’ai toujours voulu transmettre ce que j’ai appris dans le sport. Après mon accident, il m’a semblé indispensable d’aller plus loin dans ma démarche. Je dois dire que mon épouse Kerry a été aussi d’un soutien énorme. Nous commencions à sortir ensemble au moment de mon accident. Depuis, elle est devenue ma fiancée, mon épouse et la mère de notre fille de 3 ans, Riley.

Quel est votre secret pour attirer autant de stars?

Mon identité australienne me permet à la fois de plaisanter tout en motivant mes clients, célèbres ou pas. Que l’on soit une actrice ou une femme prête à se marier par exemple, on peut créer un programme de 2 à 4 semaines pour modifier rapidement son corps avant le jour J. Cela passe par un minimum d’une heure de cardio et musculation par jour ainsi qu’une alimentation stricte à base de protéines végétales ou/et animales mais uniquement bio. Notre alimentation contient de plus en plus de produits nocifs, donc je tiens à contrôler la provenance de tout ce que je mange. Et il n’y a rien de mieux qu’un programme de fitness tout au long de l’année pour éviter les régimes «express» avant une première ou des awards.

Qu’est-ce qui change le plus en vieillissant?

Si l’on veut combattre les effets des années, il faut stimuler son métabolisme avec des exercices qui associent cardio et musculation. Votre corps brûle de moins en moins de calories avec les années, il faut donc créer un électrochoc pour qu’il continue son travail naturel de puiser dans nos réserves de graisses. J’aime travailler avec des poids légers, des cordes à sauter ou autres accessoires simples. Avec des muscles fins, une femme semble plus grande et amincie.

«Training Mate» est devenu le centre de sport à la mode à Hollywood. Peut-on espérer l’ouverture d’une salle en Suisse romande?

Pourquoi pas! J’adorerais venir à Genève et j’ai des potes australiens qui parlent aussi français, alors le même concept pourrait être créé en Suisse sans problème. Nous sommes en discussion pour ouvrir plusieurs «Training Mate» aux États-Unis et en Europe. (Le Matin)