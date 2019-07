C’est sur Instagram que M. Pokora et Christina Milian ont annoncé qu’ils attendaient un heureux événement. Le couple a publié une photo d’eux, l’actrice et chanteuse debout tandis que l’interprète de Les planètes tient une échographie devant le ventre de sa compagne.

En légende, M. Pokora a écrit un message tout simple. «La relève est en route ! Legacy on the way», a-t-il légendé avec le hashtag «happy man» et un émoji cœur à côté du nom de Christina Milian, qui a elle aussi laissé exploser sa joie. «Nouvelle sortie pour 2020 ! Quelle bénédiction ! Faisons-le, bébé», a-t-elle partagé, en ajoutant également un émoji cœur à côté du nom de son chéri.

M. Pokora et Christina Milian sont ensemble depuis un peu plus de deux ans et, dernièrement, le chanteur avait fait part de ses envies de paternité. « Mon but sur Terre est de donner la vie. (…) J’ai appris à moins être centré sur moi depuis que j’ai une belle-fille de 9 ans », expliquait-il à Libération à l’occasion d’un portrait qui lui était consacré en avril dernier (19).

Voilà qui est chose faite, et les internautes ont été nombreux à féliciter les futurs parents. Christina Milian et M. Pokora ont été prompts à remercier tous ceux qui se sont réjouis de leur bonheur. «Merci pour vos messages. Too much love WOW», a écrit M. Pokora dans une Story Instagram. Christina Milian, déjà maman d'une petite Violet née d'une union précédente, a elle aussi remercié ses abonnés pour leurs vœux.