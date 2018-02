Accusée la semaine dernière par Laura Smet, 34 ans, de l'avoir empêchée de voir son père Johnny Hallyday quand elle le souhaitait, Laeticia Hallyday, 42 ans, a riposté en fournissant à L'Express la preuve du contraire. Des SMS échangés entre les deux femmes en 2016 et 2017 montrent que l'entente était cordiale. Elles s'échangeaient des photos et ne manquaient jamais de se souhaiter un joyeux anniversaire ou de bonnes fêtes. Laura semblait aussi très proche de ses demi-soeurs Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans. Selon le quotidien, les textos étaient affectueux. Laeticia surnommant sa belle-fille, "ma Laura" et «ma chérie».

Laeticia chez son amie à New York

Il en était semble-t-il de même dernièrement avec le fils aîné de Johnny, David Hallyday, malgré des différends par le passé. Laeticia l'appelait Davidou dans ses récents SMS. Après le spectacle des Vieilles Canailles du 23 juin, Laeticia Hallyday lui avait également donné des nouvelles de Johnny, atteint d'un cancer: «Ton père a mis le feu aux arènes, c'était de la folie hier soir, comme un animal dans l'arène, je te jure, c'était carrément dingue (...) Il est en super forme, c'est fabuleux, je voulais le partager avec toi, ça m'émeut toujours». Toute la famille s'était retrouvée autour d'un repas le lendemain.

L'avocat de Laura Smet affirme qu'elle n'a plus vu son père après le 4 octobre. Laeticia ne l'aurait pas avertie de la mort imminente de son père. Le jour de son décès, le 6 décembre 2017, elle aurait même appelé Emmanuel Macron avant d'avertir Laura et David. Depuis une semaine, les internautes se déchaînent contre Laeticia Hallyday, unique héritière de la fortune de Johnny. Dans la tourmente, elle a quitté Los Angeles avec ses filles Jade et Joy pour retrouver sa meilleure amie, le chef Hélène Darroze, à New York. (Le Matin)