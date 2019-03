Le président chinois Xi Jinping est en visite officielle en France et, lundi soir, il participera à l'Élysée à un dîner en son honneur donné par le président français Emmanuel Macron. Sur la liste des invités, on trouve des personnalités qui ont un lien fort avec la Chine, dont des artistes qui y sont extrêmement populaires, comme l'acteur Alain Delon ou le musicien Jean-Michel Jarre. Mais, selon une information du site Toutelatélé, sera également présente... Hélène Rollès. Connue en France comme l'interprète du soap «Hélène et les garçons» dans les années 1990, puis actuellement des «Mystères de l'amour», la comédienne n'est pas l'idole secrète du président chinois: elle remplit carrément les salles lorsqu'elle va chanter là-bas.

Selon «L'Express», elle s'y serait produite une première fois en 1990, faisant la première partie de la tournée de l'animatrice Dorothée dans un stade de Shanghai devant 30 000 spectateurs . En 1993, son titre «Je m'appelle Hélène» deviendra même l'une des chansons françaises les plus emblématiques en Chine avec «La vie en rose» d'Edith Piaf et «Lolita» d'Alizée.

Une affiche sur les murs de Pékin pour la tournée d'Hélène Rollès en 2015. Photo AFP

Récemment, elle a chanté début 2014 pour le gala télévisé du Nouvel an chinois et a fait deux tournées dans le pays en 2015 (avec 14 dates dans des grandes villes) et 2016. En chinois, son prénom se dit «Yilian», ce qui se traduirait par «Petit Lotus». Face à une telle popularité, normal donc qu'elle soit conviée au dîner en l'honneur de Xi Jinping.

Va-t-elle y chanter? Mystère.

(Le Matin)