Madonna a affiché ses seins sur Instagram le week-end dernier. La star de 61 ans a publié une photo d'elle uniquement vêtue d’une culotte et d'une brassière totalement transparente.

En légende, elle a annoncé sans détour qu'elle n'en avait que faire des critiques que risquait de provoquer ce cliché suggestif: «Ma garde-robe actuelle... Et pour ceux qui seraient offensés d’une quelconque manière par cette photo, je veux que vous sachiez que je suis diplômée de l’Université du J’en ai rien à f***. Merci de venir à ma cérémonie des diplômes. Classe 2020», a-t-elle écrit.

Les réactions sont mitigées. Plusieurs fans l'encouragent et la trouve magnifique alors que d'autres lui demandent d'arrêter. «Va te reposer, grand-maman», peut-on notamment lire.

La reine de la pop a souvent reçu des remarques sur ses looks, certains n'hésitant pas à l'accuser d’être trop vieille pour certaines de ses tenues. Elle avait déclaré lors d'une interview à «Access Hollywood» en 2015: «Je pense que c’est une forme de discrimination qui n’a toujours pas été résolue, et qui devrait l’être. Je pense que ça devrait être aussi problématique que des remarques racistes ou homophobes, de juger quelqu’un par son âge. C’est sexiste, c’est de l’âgisme et de la c...».

