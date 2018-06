Promis, on ne l'y reprendra plus. Madonna a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas trop titiller le couple Beyoncé et Jay-Z, même avec humour, au risque que les fans s'énervent. C'est ce qui s'est passé samedi 23 juin 2018 quand Madonna a posté sur Instagram un montage des Carter en train d'admirer ses couvertures d'albums. L'image est un clin d'oeil au clip de «APES**T» tourné au Louvre. Ce n'est pas tant le cliché qui a posé problème, mais sa légende.

D'après «Public», Madonna avait d'abord écrit: «Ils apprennent du Maître… Lol». Face a une première volée de bois vert, la chanteuse a rapidement changé son texte. «Ils apprennent de leur enseignante... Lol», a-t-elle corrigé. Rien n'y a fait. Madonna a donc opté pour une troisième et dernière solution, beaucoup plus sobre celle-ci: «Ils apprennent... Lol». Depuis lors, tous les commentaires ont été effacés. Il ne reste que le cliché qui a récolté plus de 470'000 likes.

Learning ..............lol. #art #equals #freedom ???? Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 22 Juin 2018 à 5 :59 PDT

(Le Matin)