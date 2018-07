Madonna est en guerre contre le syndicat de copropriété de la résidence Harperley Hall, dans le quartier historique de Central Park West à Manhattan, où elle possède un appartement depuis 2016. Une situation qui ne risque pas de s'arranger puisque la justice n'est clairement pas du côté de la star.

La chanteuse, qui habite désormais à Lisbonne, avait intenté un procès contre une modification des règles d'habitation en 2014. Cette règle interdit aux propriétaires de laisser leur appartement à des tiers quand ils ne sont pas là, ce qui inclut les enfants et les employés de maison de Madonna qui n'ont donc pas le droit d'y séjourner en son absence.

En septembre dernier, le juge de la Cour suprême de Manhattan, Gerald Lebovits, a estimé que Madonna avait attendu trop longtemps avant de porter plainte et avait rejeté sa contestation, bien qu'il lui ait permis de continuer à chercher des documents auprès du syndicat.

Il semble que le juge Lebovits se soit lassé de l'affaire, et vendredi 30 juin 2018, il a rejeté sa demande d'accès aux informations de vote et aux compte-rendus de réunion pour «enquêter sur la modification de son bail» et comprendre «comment sa famille peut utiliser l'unité 7A sans violation du bail», rapporte le New York Post.

«La plaignante n'a plus besoin de ces documents pour prouver quelque chose qu'elle n'est plus autorisée à prouver selon la loi», a écrit le juge dans sa décision. Il a également affirmé que Madonna «harcelait simplement» d'autres résidents et que cela devait cesser. (Le Matin)