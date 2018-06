L'acteur qui incarne le mythique Jack Sparrow dans la série «Pirates des Caraïbes» a fait escale, la semaine passée, à Saint-Pétersbourg avec son groupe, «The Hollywood Vampires». Descendu au Four Seasons, Johnny Depp s'est prêté au jeu des photos avec des admiratrices russes qui se sont empressées de poster les clichés sur les réseaux sociaux.

Fans fear for Johnny Depp as pictures emerge of him looking pale and thin.https://t.co/VUpSgTBIdL pic.twitter.com/Qpp3QzJ4LW