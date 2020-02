Shannen Doherty a ému de nombreuses personnes après sa révélation, mardi sur le plateau de «Good Morning America» à la télévision américaine: son cancer du sein est réapparu et a atteint désormais le stade 4.

Diagnostiquée en 2015, la maladie paraissait pourtant être de l'histoire ancienne en 2018, année au cours de laquelle l'actrice de 48 ans annonçait une rémission sur les réseaux sociaux.

En larmes à la télévision, Shannen Doherty a pu se rendre compte ensuite qu'elle bénéficiait de nombreux soutiens. Beaucoup d'internautes ont réagi mais aussi ses plus proches amies.

«Je te serre fort dans mon cœur»

Alyssa Milano, qui a joué à ses côtés dans la série «Charmed», a tenu à lui faire savoir qu'elle était présente dans ses pensées. «Je te serre fort dans mon cœur» lui a-t-elle écrit sur Instagram. Sur Twitter, Rose McGowan, qui a aussi incarné une sorcière Halliwell à l'écran, lui a souhaité «la paix et la force dans ton parcours. Shannen, tu es une source d'inspiration pour tant de personnes.» Et sur Instagram: «Nous sommes avec toi par l'esprit, explique l'actrice. Tu es une battante courageuse et tu inspires beaucoup de gens. Je t'envoie ma force et de l'apaisement pour ce nouveau périple.»

Sarah Michelle Gellar, star de «Buffy contre les vampires » dans les années 1990-2000, a publié une photo d'elle en compagnie de sa grande amie avec pour légende: «La vie est dure... Mais tu es plus forte.»

L. F.