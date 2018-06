Quand Marc et Sarah Lavoine ont annoncé qu'ils mettaient un terme à leur mariage, en mars 2018, après 23 ans de mariage, la nouvelle avait surpris tout le monde. Quelques mois plus tard, le chanteur de 55 ans a accepté de parler de son divorce dans une interview qu'il a accordée à «Télé Star».

L'artiste a surtout tenu à dire qu'il n'y avait aucune animosité entre la mère de trois de ses enfants, Milo, 7 ans, Roman, 11 ans, et Yasmine, 20 ans, et lui et que l'amour était toujours là. «Ce qui serait horrible, c'est de se fâcher. Une vraie défaite. Notre responsabilité, c'est de rester une famille quoi qu'il arrive», a-t-il fait savoir.

Le Français a également abordé un autre sujet particulièrement intime durant l'entretien, le décès de la femme qui lui a donné son fils aîné, Simon. Denise Pascale est morte d'un cancer en décembre 2017: «Je me débrouille avec ma solitude. J'ai eu ma mère morte devant mes yeux, la maman de mon premier enfant nous a quittés. Ça laisse des marques, comme les tableaux qu'on décroche des murs. Mon fils souffre et il est seul, même si je lui tiens l'épaule», a-t-il dit, en référence à sa chanson «Seul définitivement». (Le Matin)