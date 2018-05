Marc Veyrat s’est lancé en avril avec une nouvelle idée: proposer des aliments de qualité dans les restoroutes français. «En Italie, sur les autoroutes, on a du bon café, de bons plats. Pas en France. Les lobbys des pétroliers ont fait n’importe quoi», regrette-t-il. Il a eu de la peine à convaincre vu la petite marge réalisée sur les produits frais et français qui composent ses mets. Mais le succès est au rendez-vous: vendus d’abord dans 167 enseignes, ses sandwiches à 5,90 euros et son plat à 11,90, sont désormais disponibles dans 250 restoroutes. Deux nouvelles recettes, signées par Veyrat, seront à découvrir chaque saison.

Fini tous les tracas, Marc Veyrat, 68 ans le 8 mai, est heureux. Deux ans après l’incendie qui avait ravagé son restaurant La Maison des Bois, à Manigod, en Haute-Savoie, nous avons retrouvé le chef au chapeau noir, serein. Il n’a plus de dettes. Et, surtout, il a décroché, en mars, sa troisième étoile au Guide Michelin. «C’est le bonheur absolu, dit-il. Je suis tellement heureux qu’à Manigod, un bled perdu à 1800 m d’altitude, on ait trois étoiles. Personne n’aurait osé imaginer un truc pareil!»

Lui qui avait renoncé à la course aux récompenses en 2013 en ouvrant La Maison des Bois, avait retrouvé le goût de la compétition après avoir vu son travail réduit en cendres. Bien lui en a pris: c’est le troisième restaurant pour lequel il décroche trois étoiles. Sans compter qu’il est le seul à avoir eu 20/20 au Gault et Millau. Et par deux fois!

Sa fille bientôt en cuisine

En décembre dernier, le chef avait prévenu: «Si nous n’obtenons pas la troisième étoile, je rends les deux autres!» Des paroles en l’air? «Non, Veyrat est capable du pire!» s’amuse l’homme connu pour son fort caractère. «Je le pensais. Une maison et une équipe comme la nôtre les méritent.» La pression de se maintenir au sommet ne le ronge pas: «À mon âge, je n’ai plus de stress. J’ai même envie d’aller plus loin. Je veux avoir une quatrième étoile. Ils vont l’inventer pour nous, ils seront obligés!» rit-il.

Après des années terribles suivant son grave accident de ski de 2006, Marc Veyrat a retrouvé une pêche d’enfer. Dans son restaurant, ses amis fidèles se succèdent. Le jour de notre visite, Didier Barbelivien attablé, jouait de la guitare. Tandis que Marc Veyrat passait de table en table, papotant, plaisantant avec les clients, sans chichis, infatigable.

Une cuisine gastronomique accessible

Celui qui dort trois heures par nuit avoue cogiter sans cesse: après l’ouverture en 2017 du Rural, à Paris, qui sert à prix abordables 500 couverts par jour, il prépare l’ouverture d’un Rural à Lyon. Et d’une table populaire à Manigod. «Ce que j’aime, c’est rendre la cuisine gastronomique accessible», souligne-t-il. D’où ses recettes «Culin’aires» (lire ci-contre). Et en avril, durant la fermeture annuelle de son restaurant, il a mis le cap sur New York pour bosser sur un projet secret. Un indice? «C’est énorme!»

Bref, ne prononcez pas le mot «retraite» devant Marc Veyrat, ça l’agace: «Je n’y pense jamais. Mais je ne suis pas éternel. Ma fille de 21 ans va venir me rejoindre après sa formation. J’espère qu’elle reprendra un jour le restaurant. En cuisine, on se dispute! Mais on ne crie pas car il y a beaucoup de respect entre nous. C’est juste qu’elle doit acquérir tous les ingrédients de la vie, mais elle veut parfois passer outre. On ne devient pas cuisinier en 2 ans! Il faut 10, 15 ans. Et même après, on apprend toujours.» (Le Matin)