Marcia Cross, l'ex-interprète de Bree Van de Kamp dans la série «Desperate Housewives», a révélé avoir été atteinte d'un cancer, l'an dernier.

C'est sur son compte Instagram que la comédienne a confié s'être battue contre la maladie: « Je suis tellement reconnaissante et heureuse d’être en vie, mais triste que mes cheveux soient tombés, explique-t-elle. Ils ne font que deux centimètres et demi et j’ai l’air un peu folle. D’autres personnes souffrent-elles de chute de cheveux à cause d’un cancer? Vous pouvez m’en parler si vous en avez envie, je vous comprends.»

Face à la multitude de réactions inquiètes provoquées par son poste, Marcia Cross s'est empressée de rassurer ses fans: «Je vais bien! Je ne voulais pas vous effrayer. J’en suis presque à huit mois post-traitement», précise la gracieuse actrice qui a publié, depuis, un second message rassurant où elle affirme être maintenant en bonne santé.

(Le Matin)