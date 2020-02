Margot Robbie est la productrice de «Birds of Prey». C'est elle qui a choisi ses partenaires mais aussi la réalisatrice de ce blockbuster qui revient aux origines de Harley Quinn.

Vous avez eu l'idée de lancer la production de «Birds of Prey» pendant le tournage de «Suicide Squad». Pourquoi?

Dans mon enfance, j'avais adoré les films de «Charlie et ses drôles de dames» avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Je n'arrive pas à comprendre que les studios de Hollywood puissent financer facilement des films d'action avec un groupe de gars qui se battent ensemble, mais qu'il est impossible de faire un blockbuster avec une bande de filles. On veut nous faire croire que les spectatrices ne s'intéressent pas aux films d'action avec des filles et qu'il n'y a que les mecs qui veulent voir ce genre de cinéma. Je veux prouver que c'est faux.

Quelle a été votre approche de Harley Quinn?

Je suis tombée amoureuse de Harley Quinn dès que j'ai commencé à lire les bandes dessinées de ce personnage. Sur le plateau de «Suicide Squad», j'ai commencé à évoquer d'autres histoires avec les patrons des studios Warner pour créer une franchise autour d'elle. Harley Quinn est une héroïne fun, dingue et assez sombre que l'on peut insérer dans tous les films de l'univers «DC Comics», de Superman à Batman par exemple. Mais elle a aussi son propre groupe de copines et j'ai voulu produire cette histoire là avant tout.

Pourquoi ce rôle est aussi attirant?

Elle comprend la folie des autres car elle est une psychiatre, mais elle a sa propre folie à gérer. Son côté schizophrène fait d'elle un personnage fascinant à incarner et à regarder sur l'écran. J'aime la folie de Harley Quinn.

Les personnages principaux sont tous féminins mais vous avez aussi choisi une femme à la mise en scène. Est-ce votre décision?

Absolument. «Birds of Prey» a été réalisé par une femme, Cathy Yan mais aussi écrit par une scénariste, Christina Hodson. En tant que productrice j'ai rencontré plusieurs pros pour se charger du script et de la réalisation. J'ai engagé ces deux femmes, car elles avaient la même vision que moi. Je voulais une ambiance à la «Transpotting» (ndlr: film de Danny Boyle de 1996 avec Ewan McGregor) avec une ambiance chaotique surréelle. Nous sommes loin de l'approche très réaliste de «Joker».

Justement est-ce que le Joker fait une apparition dans «Birds of Prey»?

Non pas de Joker. Joaquin Phoenix est brillant, mais nous sommes loin de ce film là. Je voulais une histoire noire mais aussi dingue dans le sens jovial du terme.

Vous êtes productrice de la quasi-totalité de vos projets, depuis le succès de «Moi, Tonya» qui a été entièrement financé par votre société de production. Est-ce important à vos yeux?

C'est capital! Une actrice peut rapidement disparaître si elle attend que le téléphone sonne. Être productrice me permet de jouer des rôles que l'on ne m'aurait jamais proposé comme celui de Tonya Harding dans ce film justement. Mon but n'est pas d'être à l'affiche de tous les projets que ma société produit. Je veux donner aussi ce genre d'opportunités à d'autres comédiennes que moi.

Vous avez été nommée aux Oscars pour votre dans «Scandale». Heureuse?

«Scandale» est une film féministe, mais qui n’exclut pas les hommes. Tourner avec Charlize Theron et Nicole Kidman dans cette histoire vraie de la grande chaîne d'infos américaines où les femmes étaient utilisées comme des objets. Cela m'a semblé une obligation de m'investir. Les nominations font toujours plaisir, mais c'est avant tout la reconnaissance du travail d'un groupe d'artistes.

Henry Arnaud, Los Angeles