Pour célébrer la journée internationale des filles, le jeudi 11 octobre, Marianne James a posté une photo de sa jeunesse accompagné d'un très beau texte.

Sur Instagram, on voit l'animatrice juste splendide à 18 ans. «Je n'ai pas eu à me battre pour mes droits, pour vivre libre, pour m'assumer financièrement, pour choisir mes amoureux, pour exister en tant que femme et musicienne classique, pop et jazz. Merci les féministes d'avoir ouvert les voies, les lois, les esprits, la République, la démocratie», a-t-elle écrit.

(Le Matin)