Attention ces stars peuvent vous attirer de gros problèmes. L'entreprise de sécurité McAfee a établi sa fameuse liste annuelle des personnalités qui sont dangereuses à chercher sur Internet. L'actrice et mannequin Ruby Rose arrive au sommet devant Kristin Cavallari, révélée dans l'émission de télé-réalité «Laguna Beach» sur MTV. La comédienne française Marion Cotillard est sur la troisième marche du podium.

Surprise: la Wonder Woman originale, Lynda Carter, est en quatrième position. Elle est suivie des actrices Rose Byrne (5) et Debra Messing (6), la star de la télé-réalité Kourtney Kardashian (7), l'actrice Amber Heard (8), la présentatrice TV Kelly Ripa (9) et l'acteur Brad William Henke (10).

L'effet Batwoman

Ruby Rose a suscité un regain d'intérêt en ligne lorsqu'elle a été choisie pour jouer Batwoman dans une prochaine série de la chaîne CW. En 2017, c'est la chanteuse Avril Lavigne qui avait été nommée «star la plus dangereuse à chercher sur Internet».

Selon les experts de McAfee, les cybercriminels utilisent les noms de célébrités pour essayer de tromper les internautes en les faisant cliquer sur des liens qui les mènent à des sites vérolés qui installent des virus ou leur volent leurs informations. (Le Matin)