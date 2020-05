Cinq ans après leur mariage, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy se sont séparés. Selon TMZ, l’actrice de 33 ans a remis à la justice une demande de divorce le 17 avril dernier. Une requête que le tribunal de New York est pour le moment dans l’incapacité de traiter en raison de la pandémie.

Mais la designer a un autre problème majeur. Dans des documents légaux obtenus par le média américain, les avocats de la jeune femme affirment que le demi-frère de Nicolas Sarkozy lui a donné jusqu'au 18 mai pour quitter leur appartement new-yorkais. Elle tente d'obtenir un délais jusqu'au 30 mai.

Mary-Kate demande une ordonnance d'urgence

Alors que les mesures de confinement l’empêchent de déménager, Mary-Kate Olsen tente d’obtenir une ordonnance d’urgence afin de pouvoir mettre un terme à son mariage le plus vite possible. La sœur jumelle d’Ashley Olsen demande également à ce que le contrat prénuptial qui la lie à Olivier Sarkozy, 50 ans, soit exécuté dans les plus brefs délais. «Je suis pétrifiée parce que mon mari tente de me priver de la maison où nous avons vécu, et s’il réussissait, je perdrais non seulement mon logement mais aussi mes effets personnels », a-t-elle déclaré.

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy ont officialisé leur relation en 2012 et se sont unis trois ans plus tard, devant une cinquantaine d'invités triés sur le volet, à Manhattan. Si elle n'a jamais été mariée auparavant, le banquier avait épousé Charlotte Bernard, la mère de ses deux enfants, Julien et Margot, dans les années 1990. En 2017, «US Weekly» avait confié qu'ils étaient «prêts à avoir un enfant». Les plans ont changé, apparemment...

FDA