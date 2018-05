Alors que l'on ignore toujours la raison de la mort de Maurane, les stars continuent de rendre hommage à la chanteuse belge, disparue le 7 mai dernier. L'artiste de 57 ans était consi­dé­rée comme «la plus musi­cienne des chan­teuses, respec­tée comme aucune autre par la profes­sion», raconte André Manou­kian.

Inter­viewé par Le Pari­sien, le pianiste a bien connu la star puisqu'il l'avait côtoyée dès le début de sa carrière à la fin des années 80. Il la décrit comme «sûre d'elle» et dotée d'«un sacré carac­tère». Mais d'après lui, la chanteuse aurait connu quelques problèmes dans sa vie sentimentale. «En dehors de la scène, elle a eu des hauts et des bas. Sa vie person­nelle n’était pas très gaie. En amour, elle était en galère. Maurane était bien seule.»

Une information confirmée par Hélène Ségara dans les colonnes de Gala. «Elle a connu une rela­tion qui l’a beau­coup abîmée. L’idée d’en finir l’avait déjà effleu­rée dans ses moments les plus sombres, il fallait parfois la reca­drer, mais elle ne tenait pas ce genre de discours ces derniers temps.»

La chanteuse a ajouté qu'elle n'était plus la même depuis la mort de son père: «Maurane pouvait sombrer, comme elle riait: inten­sé­ment. Je pense que quelque chose s’est brisé en elle, quand elle a perdu son père, un homme qu’elle admi­rait énor­mé­ment.»

L'interprète d'«Elle tu l'aime» n'a pas cessé de pleurer depuis l'annonce tragiquede la disparition de Maurane. Elle décrit son amie comme «une femme d’une rare humi­lité, accueillante et bien­veillante. Le grand public l’ignore peut-être, mais elle était extrê­mement culti­vée, elle possé­dait une grande culture musi­cale et aimait les belles lettres. Elle avait le verbe haut et l’hu­mour corro­sif des Belges.» (Le Matin)