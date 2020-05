Les médias avaient déjà souligné qu'Adele avait perdu du poids. Cette fois-ci, la chanteuse a posté pour la première fois une photo depuis sa transformation physique.

Et elle est méconnaissable! Entre son visage amaigri et sa silhouette transformée, elle ne ressemble plus vraiment à celle qui avait fait ses premiers pas sur le devant de la scène, en 2006.

Très vite, les commentaires ont afflué sous la publication. Que ce soit Chrissy Teigen, Oprah Winfrey ou encore Rita Wilson, de nombreuses célébrités l’ont félicitée pour sa nouvelle silhouette. Sans oublier que la plupart de ses fans tiennent à souligner que la star était déjà très belle avant: «C’est toujours la même artiste incroyablement talentueuse, mais la société la voit désormais différemment parce qu’elle rentre dans une taille 2…», a ainsi déploré un fan de la chanteuse.

«J'espère que vous restez tous en sécurité»

De son côté, Adele n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Profitant de son post pour remercier les gens de lui avoir souhaité un beau 32e anniversaire, elle a aussi écrit quelques mots sur la situation actuelle. «J'espère que vous restez tous en sécurité et sains d'esprit pendant cette période folle. Je tiens à remercier tous ceux qui sont en première ligne, les travailleurs essentiels qui nous gardent en sécurité tout en risquant leur vie! Vous êtes nos anges.»

FDA