Une image de Jet Li a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Sur ce cliché, pris par un fan lors de son voyage au Tibet le week-end dernier, on peut voir l’acteur de «Romeo doit mourir» amaigri et dégarni avec une petite mine malgré son sourire.

Face à l’inquiétude des fans, le manager de la star a tenu à rassurer quant à son état de santé. «Nous apprécions vos messages, mais Jet Li va parfaitement bien», a expliqué Steven Chasman à «USA Today». «Il n’y a pas de maladie mortelle, il est en pleine forme», a-t-il précisé.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ??????: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D