Contacts déplacés, insultes, «blagues» scabreuses, salaire indéfendable: Robert De Niro est visé par une plainte de son ancienne assistante pour une série de discriminations et comportements sexistes. Déposée le 3 octobre à New York, la plainte de 51 pages détaille les dérapages supposés de la légende du cinéma de 76 ans, tous «liés au genre».

La poursuite vient de Graham Chase Robinson, aujourd’hui 37 ans, qui a travaillé plus de dix ans pour l’acteur: de 2008 jusqu’en avril dernier. Sur le fond, il s’agit d’un conflit de travail. Elle affirme principalement avoir été sous-payée et maltraitée pour le seul motif d’être une femme.

«Ranger ses caleçons, passer l’aspirateur»

La plaignante prétend avoir effectué chaque semaine entre 20 et 30 heures de travail supplémentaires sans jamais être payée. Elle dit avoir été assistante personnelle du comédien, puis directrice de productions, puis vice-présidente des productions et finances mais qu’en fait son boulot n’avait jamais changé.

Il consistait principalement, selon elle, à être perpétuellement disponible pour s’acquitter des tâches stéréotypées attribuées à une assistante. Soit «ranger ses caleçons, raccrocher ses vêtements, laver ses draps, passer l’aspirateur dans son appartement, mettre sa table, réparer ses vêtements, et choisir des cadeaux pour ses enfants», est-il listé.

Sexisme et stéréotypes sexuels

De Niro, selon la plainte, estimait qu’un homme qui a charge de famille méritait un meilleur salaire que madame Robinson, sans enfants.

La plainte prétend que, malgré le «mouvement Mee Too», De Niro vivrait toujours dans un monde dans lequel le «sexisme et les stéréotypes sexuels étaient monnaie courante». «Il n’accepte pas l’idée que les hommes doivent traiter les femmes comme des égales. Peu lui importe que la discrimination de genre sur le lieu de travail viole la loi».

Le texte liste également les insultes que Graham Chase Robinson aurait subies: «bitch», «brat», «cunt» – «chienne», «morveuse», «salope». Et dénonce des commentaires inappropriés et chargés sexuellement, par exemple un De Niro qui aurait fait des blagues sur ses prescriptions de Viagra.

12 millions réclamés

Des contacts physiques répétés et non souhaités sont également reprochés. «Entre autres choses, De Niro ordonnait à Mme Robinson de se gratter le dos, de boutonner sa chemise, de fixer ses cols, de nouer ses cravates et de le réveiller lorsqu’il était au lit.»

Pour ces griefs supposés, la plaignante réclame douze millions de dollars à son employeur.

Dans ce conflit, les médias américains rappellent que c’est l’acteur qui a «dégainé» le premier – car il savait que Graham Chase Robinson allait l’attaquer, selon l’avocat de son ancienne assistante.

55 épisodes de «Friends»

Quoi qu’il en soit il l’a poursuivie en août, l’accusant d’avoir payé des dizaines de milliers de dollars de dépenses personnelles avec la carte de crédit de la société. De Niro affirmait aussi que son ex-employée n’effectuait pas le travail pour lequel elle était payée et qu’elle passait son temps à regarder des séries à la télévision.

Cette plainte contenait même un exemple étonnant, prétendant qu’en janvier dernier, en quatre jours, Graham Chase Robinson aurait visionné 55 épisodes de «Friends»… De Niro se montrait moins gourmand que son ex-assistante mais lui réclamait tout de même 3 millions de dollars de réparation.

À moins que tous deux ne trouvent un accord, ce sera à la justice de démêler le vrai du faux. En attendant, l’avocat de Robert De Niro a jugé que les accusations portées contre son client étaient «au-delà de l’absurde».

Renaud Michiels