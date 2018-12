Le «Sunday Times» a rapporté que les membres de l'équipe de protection de Meghan Markle se sont entretenus avec le Fixated Threat Assessment Center (FTAC) à propos de Samantha Markle, la demi-sœur de la duchesse de Sussex. Après plusieurs discussions, cette dernière a été placée sur la liste des «menaces fixes», ce qui veut dire que la police et la sécurité royale garderont un œil sur elle si elle décide d'aller au Palais de Kensington.

Le but de la FTAC est, selon leur site Internet, «de jauger et de gérer les risques venant d'individus qui harcèlent, suivent ou menacent des personnes publiques». Samantha Markle, qui se fait aussi appeler Samantha Grant, a fait les gros titres pour ses propos tenus à l'encontre de la femme du prince Harry.

Elle inquiète la famille royale

«Quelqu'un comme Samantha présente plus un risque qu'une menace, a déclaré une source de Scotland Yard à la publication. Elle ne fait rien de criminel, mais elle inquiète la famille royale. Elle pourrait embarrasser la famille et faire les gros titres avec ses actions. Et, soyons honnête, elle l'a déjà fait.»

Des accusations auxquelles cette dernière, qui souffre de sclérose en plaques, a répondu sur Twitter. «C'est ridicule, je suis en fauteuil roulant et je vis sur un autre continent. LOL, je demande juste à ce qu'on fasse ce qui est juste pour notre père, ce n'est pas une fixette. Arrêtez avec vos mensonges, ou apprêtez-vous à être poursuivis», a-t-elle écrit avant d'ajouter: «C'est ridicule, on ne réduit pas quelqu'un au silence en en faisant un exemple, et en grossissant les circonstances pour les diminuer. Désolée, on ne réduit pas la liberté d'expression, surtout quand je parle de ma vie.» (Le Matin)