Les amis britanniques de Meghan Markle lui ont déconseillé d'épouser le prince Harry, comme on peut le découvrir dans un documentaire diffusé dimanche sur ITV. Dans «Harry & Meghan: An African Journey», la duchesse de Sussex évoque le fait d'avoir été prise pour cible par de nombreuses publications anglaises depuis son mariage avec le prince en mai 2018, et les conseils reçus de la part de ses amis, qui lui déconseillaient de l'épouser, car «les tabloïds vont détruire (sa) vie».

«Très naïvement, – je suis Américaine, nous n’avons pas ça là-bas – je répondais: de quoi parlez-vous? Ça n’a aucun sens, je ne suis pas dans les tabloïds», se remémore-t-elle, avant de reconnaître, très émue: «C’est compliqué. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse comprendre. Pour être honnête, je ne m’en rendais pas compte non plus.»

Proches d'un burn-out

Ses remarques interviennent deux semaines seulement après l'annonce par le couple princier d'une plainte contre le «Mail on Sunday» pour avoir publié des lettres envoyées à la duchesse par son père. Le duc et son épouse portent aussi plainte contre «The Sun» et «News of the World», pour avoir piraté leurs téléphones portables.

Meghan et Harry seraient proches d'un burn-out. Le couple compte prendre du recul pendant six semaines de vacances à la mi-novembre, a indiqué une source royale au «Sunday Times».