Depuis quelques semaines, des informations laissaient penser que Meghan Markle avait choisi de donner naissance à son premier bébé à domicile, suivant en cela la tradition de la reine Elizabeth II. Une phrase du communiqué du Buckingham Palace laisse penser que c'est bien ce qui s'est passé: «La mère de la duchesse, Doria Ragland, qui est comblée par l'arrivée de son premier petit-fils, est avec Son Altesse royale, à Frogmore Cottage.» À savoir leur maison à Windsor où ils ont tout juste emménagé.

Il s'agirait d'une première depuis deux générations. En effet, pendant des décennies, les membres de la famille royale ont accouché à domicile. La reine Elizabeth II est née au sein de la demeure de ses parents à Londres et a donné naissance à ses enfants, Charles, Andrew et Edward à Buckingham Palace et à la princesse Anne dans la propriété royale de Clarence House.

Pas de pose pour les photographes

Diana avait ensuit brisé la tradition. Les princes William et Harry sont nés dans la luxueuse maternité Lindo Wing du St Mary's Hospital de Paddington à Londres, où Kate Middleton a également accouché de Georges, Charlotte et Louis.

Néanmoins, Meghan Markle se tenait prête à aller à Frimley Park, l'hôpital voisin de sa demeure, en cas de naissance prématurée, de péridurale ou de césarienne.

Autre changement de taille: Meghan avait indiqué ne pas vouloir poser pour les photographes quelques heures après son accouchement. (Le Matin)