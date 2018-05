Samedi, après le baiser sur le perron de la chapelle St. George et un tour en calèche à travers tout Windsor, la journée de Meghan Markle et du prince Harry était loin d’être terminée.

En premier lieu, la duchesse et le duc de Sussex ont rejoint la salle des banquets du château, où la reine Elizabeth II avait organisé un cocktail pour eux et leurs 600 convives. Après avoir dégusté des langoustines d’Écosse, des asperges anglaises, une panna cotta de petits pois aux œufs de caille et un gâteau au citron, le prince Charles a prononcé un discours, avant celui de son fils. Harry, après avoir exprimé son bonheur, a blagué sur la suite de la soirée en demandant à chacun de faire attention de ne pas réveiller le voisinage!

Ensuite, ça a été le moment d’Elton John, qui s’est mis au piano pour chanter «Tiny Dancer» et «I’m Still Dancing». Le chanteur, qui était proche de Diana, disparue en 1997, aurait aussi tenu à chanter «Your Song» en son hommage.

Changement de tenue

À la suite du cocktail, tous ont eu un moment pour se reposer, remiser leurs smartphones, comme demandé par le couple afin que la fête reste privée, et se changer. Meghan est ensuite apparue dans une sublime robe Stella McCartney, alors que Harry avait enfilé un smoking plus détendu que sa tenue d’apparat militaire.

Les jeunes mariés ont sauté dans une Jaguar de collection, conduite par Harry, pour rejoindre leurs 200 invités au manoir de Frogmore House. C’est là que tous ont aperçu la bague avec une aigue-marine ayant appartenu à Lady Di, un autre hommage de Meghan après celui de son bouquet de mariée fait de myosotis, la fleur préférée de la maman de son époux.

Street food et Whitney Houston

À leur arrivée au manoir de Frogmore House, la duchesse a pris la parole pour remercier la famille royale de l’accueillir. Puis ce fut au tour du prince William de tacler avec affection son frère dans un discours. Ensuite, c’est l’humoriste James Corden qui a pris le relais des animations de la soirée organisée par le prince Charles. Et, comme ce dernier a été attentif aux goûts de chacun des époux, pour Meghan, adoratrice de la cuisine et du bio, il a offert des canapés sur le thème printemps-été. Puis, pour son fils Harry qui reste un fêtard dans l’âme, des food trucks offrant pizzas, burgers, hot-dogs, glaces et barbes à papa.

Après avoir mangé, Harry et Meghan ont ouvert le bal sur «I Wanna Dance With Somebody» de Whitney Houston. Puis, à 23 h, un grand feu d’artifice a illuminé le ciel de Windsor, comme pour dire aux sujets de Sa Majesté que tout allait bien. Pour couronner le tout, au son du mix de DJ Sam Totolee, on ne doute pas qu’à Frogmore House les mariés et leurs invités ont probablement fait la fête tard dans la nuit! (Le Matin)