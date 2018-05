Tony Appleton, le crieur de Buckingham Le crieur non officiel de la monarchie se rendra au mariage de Harry et Meghan Markle. Nous l'avons rencontré chez lui, près de Londres.

Bienvenue à Chelmsford (UK). Le lieu est calme. Paisible. En plein milieu de la campagne, à une heure trente de la capitale anglaise, loin de l’euphorie londonienne, là où les Anglais s’apprêtent à célébrer le mariage du prince Harry et Meghan Markle. La route est pavée et les maisons rouge brique se ressemblent. Sauf une, marron. Sur son porche, Tony Appleton nous attend. Le crieur non officiel de la famille royale est habillé de son plus beau costume et caresse les plumes colorées de son chapeau. «Oyez Oyez! Je suis déjà prêt pour la cérémonie, comme vous pouvez le voir, rigole-t-il. Plus sérieusement, je vais me lever aux aurores samedi car plus de 100 000 personnes sont attendues. Il y a déjà des gens sur place depuis deux jours.»

Sept années dans la marine

Pour l’occasion, il confie avoir acheté un nouveau couvre-chef qu’il dévoilera le moment venu. Malheureusement, même s’il n’a pas reçu une invitation officielle, le Britannique de 81 ans va tout faire pour passer un agréable moment. L’instant qu’il attend le plus? «J’espère surtout revoir la reine.» Oui, la revoir. Car il l’a déjà rencontrée à deux reprises. «La première fois, c’était sur un bateau. J’étais dans la marine et j’avais 17 ans. Elle était venue nous serrer la main.» Pour la seconde fois, il nous montre une photo sur la table de son jardin qui date du jubilé de la mère du prince Charles. «Je venais de m’acheter cet uniforme que vous voyez. Il était assez cher. Un badge m’a coûté 700 livres sterling.» Elizabeth II a d’ailleurs été interpellée par une de ses décorations il y a 4 ans et est venue lui adresser la parole à ce sujet. Un moment qu’il raconte avec des étincelles dans les yeux et de grands gestes. Car, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Tony Appleton est théâtral. «C’est vrai. Je n’arrive pas à faire semblant et on m’entend de loin. C’est peut-être pour cela que personne n’a jamais voulu se marier avec moi», blague-t-il en ajoutant qu’un homme qui a travaillé dans la marine pendant 7 ans se doit d’avoir une fille dans chaque port.

Une future mariée «parfaite»

Mais à quel moment a-t-il eu l’idée de changer de carrière et de devenir crieur? Celui qui a eu 36 boulots durant son existence, dont vendeur de tapis, explique: «Je fais ce métier depuis maintenant 30 ans. Cela a débuté accidentellement. Je suis le Lord du manoir de Great Baddow et un jour, lorsque je parlais à une fête dans ma robe traditionnelle, un jeune garçon m’a dit: «Hey mon pote, vous ressemblez à un crieur public.» Le lendemain, le téléphone a sonné et on m’a demandé de remplacer un crieur qui avait annulé à la dernière seconde. J’ai accepté.»

Un pur hasard. Mais Tony Appleton ne s’arrête pas là, il creuse encore plus loin. «J’adore la famille royale. Cela fait partie de ma vie. Et en me renseignant sur leur histoire, j’ai lu qu’en 1066, le roi avait engagé dix crieurs pour annoncer les mariages, les naissances ou encore les morts de ses proches.» En 2013, Catherine Middleton était sur le point de donner naissance à son premier fils, George. «Et bingo! Mais je ne pensais pas qu’elle allait enchaîner les grossesses, et moi le buzz.» Il ne peut pas s’empêcher de penser que ce sera aussi peut-être bientôt le tour de Meghan Markle. Et lance plusieurs compliments à l’ancienne actrice de «Suits»: «Elle est absolument parfaite. Elle apporte un bon équilibre à Harry. Peu importe qu’elle soit divorcée. C’est le XXIe siècle! Je leur souhaite que du bonheur et d’avoir beaucoup d’enfants (rires).» (Le Matin)