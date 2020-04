Comme révélé par le site «People», le prince Harry et Meghan Markle ont fait un don de 90 000 livres sterling, soit 108 614 francs, à l'association caritative Feeding Britain.

Cet argent est la somme perçue par le couple grâce à la diffusion de leur mariage sur la BBC, en mai 2018.

«Ils sont ravis»

Un porte-parole de la famille royale a déclaré à nos confrères que la pandémie de coronavirus les avait incités à vouloir faire un geste, qui servira pour l'alimentation des enfants. «Meghan et Harry ont été émus d'apprendre tout le travail qui était effectué par Feeding Britain pour soutenir les gens pendant la pandémie de COVID-19», a lâché une source.

Et de poursuivre: «Ils ont visité le supermarché des citoyens de Birkenhead et ils gardent un souvenir marquant de la générosité et la compassion de ceux qui y travaillent pour aider les autres. Ils sont ravis de pouvoir faire en sorte que cet argent soit reversé pour une si grande cause.»

