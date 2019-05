Le bébé royal vient de pointer le bout de son nez! À 37 ans, Meghan Markle est maman pour la première fois

Moins d’un an après leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à devenir parents. Buckingham Palace a annoncé que le travail de la duchesse de Sussex avait démarré lundi 6 mai «au petit matin», sans plus de précisions.

Confirmed. Meghan is in labour. This from Buckingham Palace pic.twitter.com/5Z70fyhY5k — Chris Ship (@chrisshipitv) 6 mai 2019

La grossesse a été confirmée en octobre dernier, avant que le couple ne démarre sa tournée officielle dans l'hémisphère sud, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fiji et Tonga. «Leurs altesses royales le duc et le duchesse de Sussex sont heureux d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019», déclarait le palais de Kensington.

Une nouvelle que la reine Elizabeth II et le prince Philip, heureux arrière grands-parents, avaient accueilli avec «enchantement». Doria Ragland, la mère de Meghan, s'était alors dite «très heureuse de cette belle nouvelle» et était «impatiente d'accueillir son premier petit-enfant», avait précisé le Buckingham Palace. le travail a commencé pour la duchesse qui avait dépassé le terme de sa grossesse d'une semaine. Le prince Harry est présent à ses côtés pour ce qui s'annonce être le deuxième plus beau jour de leur vie. (Le Matin)