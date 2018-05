C’est assise par terre, entre les jambes de Harry, que Meghan Markle apparaît sur le cliché officiel de leur mariage dévoilé ce lundi. Du jamais-vu dans la monarchie, habituée à des images plus austères. Sur la photo plus traditionnelle de la nouvelle famille royale, également signée Alexi Lubomirski, Meghan et Harry sont entourés d’Elizabeth II, Philip, Charles, Camilla, William, Catherine, les enfants d’honneurs et la mère de Meghan, Doria Ragland, seule proche de la mariée. Le troisième cliché montre quant à lui le couple assis entre les 10 enfants d'honneurs qui ont participé à la cérémonie.

Son neveu avec un couteau dans un club

L’encombrante famille paternelle de Meghan Markle a encore fait des siennes samedi soir: venu à Londres alors qu’il n’était pas invité aux noces, son neveu Tyler Dooley, 25 ans, a voulu entrer avec un couteau dans un club du quartier de Kingston. Stoppé par la sécurité, le cultivateur de chanvre légal s’est éclipsé avant l’arrivée de la police, selon le «Daily Mail».

Pas de quoi assombrir le joli sourire de l’épouse de Harry. Le Palais a annoncé hier en publiant les photos officielles: «Le duc et la duchesse de Sussex aimeraient remercier tous ceux qui ont pris part aux célébrations de leur mariage samedi. Ils se sentent chanceux d’avoir pu partager leur journée avec tout le monde.»

«Le chef suisse Anton Mosimann invité»

Mais le voyage de noces attendra: mardi, le couple accomplira son premier engagement officiel à la garden-party donnée à Buckingham pour les 70 ans de Charles. Ils y retrouveront le Suisse Anton Mosimann qui aurait coréalisé le menu de fête de leur soirée de mariage. Le chef soleurois, chouchou d’Elizabeth II et de Charles, ne sera pour une fois pas aux fourneaux lors d’une fête royale, mais profitera de l’événement en tant qu’invité.

(Le Matin)