Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle arrivant à grands pas, tout le monde se demande où les futurs époux passeront leur nuit de noces. Contrairement à Kate et William qui avaient choisi le palais de Buckingham, Harry et Meghan, eux, passeront la nuit au château de Windsor, tout près de la reine d’Angleterre, Elisabeth II.

Peu après la somptueuse cérémonie qui sera vue par plus de milliards de téléspectateurs à travers le monde, le prince et l'ancienne actrice se rendront en Namibie, en Afrique, pour leur «première obligation de couple marié». (Le Matin)