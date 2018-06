L'ex-chanteuse des Spice Girls, Mel B, a partagé sur les réseaux une photo d'elle-même avec un petit cœur flottant au-dessus de sa tête.

Dans la légende, elle confirme qu'elle a de nouveau trouvé l'amour. « La manière dont il me faire rire et sourire me donne des papillons, indique-t-elle. Tout ce qui le concerne me rend plus heureuse et reconnaissante. #VousSavezQuiVousÊtes #humble #L'Aimer #truelove #Enfin.».

Elle n'a pas révélé l'identité de son amoureux mais des rumeurs indiquent qu'il pourrait s'agir d'un policier de Beverly Hills. Cette confession arrive un jour après que Mel a obtenu une ordonnance restrictive contre son ancien mari Stephen Belafonte. Ce dernier n'a plus le droit d'approcher la chanteuse avant son procès du 16 juillet. (Le Matin)