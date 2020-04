La First Lady avait été très attristée de ne pouvoir cette année organiser sa traditionnelle course aux œufs à la Maison Blanche. Ceci évidemment en raison du confinement. Qu'à cela ne tienne, Melania Trump a tout de même trouvé le moyen de raconter une histoire aux enfants, comme elle le faisait durant cet événement.

Elle a posté ce dimanche de Pâques une vidéo sur son compte Twitter FLOTUS (First Lady of the United States) dans laquelle elle dit vouloir respecter la tradition et lire l'un de ses livres de Pâques favoris, «The Litte Rabbit» de l'illustratrice britannique Nicola Killen. Que l'on peut trouver si jamais en français sous le titre «Nina et le doudou magique» aux éditions Quatre Fleuves.

Toute de verte vêtue, l'épouse de Donald Trump est assise sur un banc de la même couleur que la Maison Blanche, un panier d’œufs peints posé à côté d'elle. Un brin rigide, Melania Trump, que l'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre, fait la lecture avec un accent de l'Est qui nous rappelle ses origines slovènes.

Happy Easter! While I am not able to read to children during the #WHEasterEggRoll, I would still like to honor the annual tradition & share a reading from one of my favorite Easter’s books – "The Little Rabbit" pic.twitter.com/2DsU6uRvdM