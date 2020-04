Bonne nouvelle dans la famille Oesch, célèbre pour son groupe de musique folklorique suisse! La fille, Melanie, 32 ans, a accouché d'un petit garçon: Robin.

La Bernoise, qui est maman pour la première fois, a annoncé la naissance dimanche sur Instagram. Sur la photo publiée par la chanteuse d'Oesch die Dritten, on y voit deux petite mains, dont l'une porte un bracelet avec son prénom. «J'ai le grand plaisir de vous informer que notre Robin est né la semaine dernière. Il a fait de nous les personnes les plus heureuses de la planète. Nous sommes remplis d'amour pour notre petit soleil et très soulagé que tout le monde aille bien.»

Melanie Oesch a toujours pris garde de ne pas révéler le nom du père. «A travers la musique, mes proches, mes frères, mes parents, apparaissent sur la scène publique; je ne veux pas de cela pour ma propre famille», expliquait-elle en mars dans «Schweizer Illustrierte».

L. F.