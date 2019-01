Le meilleur (et le pire) des tenues lors des Golden Globes Les célébrités se sont réunies à Beverly Hills pour récompenser le meilleur du cinéma et des séries.

Aux Golden Globes, durant la cérémonie, on y boit mais on n'y mange pas, avant tout pour éviter que le bruit des couverts s'entende à la télévision. Le repas est donc servi avant. Malheureusement pour les acteurs qui défilent longuement sur le tapis rouge, ils le ratent et doivent faire avec leurs gargouillis toute la soirée durant.

Pas question d'être affamée, s'est dit Melissa McCarthy. L'actrice, nommée pour son rôle dans «Can You Ever Forgive Me?», a fait passer en douce 30 sandwiches jambon-fromage. On arrête tout de suite les mauvaises langues: non, ils n'était pas tous pour elles! «Je les ai distribué à tout le monde», a-t-elle déclaré à «Variety».

Des hot-dogs en 2020

Une attention qui a réjoui Jessica Chastain et Olivia Coleman, notamment. Mais dont la star de la série «Mme Maisel, femme fabuleuse» Rachel Brosnahan n'a pas pu profiter. La lauréate d'un 2e Golden Globe pour son rôle de comique de stand-up sur Amazon Prime s'est dit dévastée. Surtout qu'elle a pour habitude d'apporter son propre snack, des barres protéinées, en préparation d'une longue soirée et qu'elle l'avait oublié.

Melissa McCarthy a fait une promesse à «Variety» pour la 77e cérémonie des Golden Globes: «L'an prochain, j'apporterai des hot-dogs.» (Le Matin)