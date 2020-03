Même 007 applaudit celles et ceux qui travaillent, en cette période de confinement mondial, pour le bien de chacun. Et pour sauver des vies.

Dans une vidéo très sympa publiée sur le compte Instagram officiel des producteurs des films de James Bond, on peut voir Daniel Craig et son épouse Rachel Weisz applaudir le personnel hospitalier mais aussi tous les travailleurs qui continuent à oeuvrer malgré le coronavirus.

«Merci à tous, partout, qui travaillez pour nous garder en sécurité», écrit le compte 007. Sur les images, s'associant à Daniel Craig, on peut voir également d'autres acteurs du futur film «No Time To Die», Rory Kinnear, Ben Whishaw et Naomie Harris, frapper dans leurs mains.

La sortie mondiale de «No Time To Die» a été repoussée à la fin de l'année, en raison du coronavirus. Désormais, la 25e aventure de James Bond au cinéma est attendue le 11 novembre prochain, dans les salles de Suisse romande.



Laurent Siebenmann