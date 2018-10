Il s'agissait du mariage de l'année. Une union qui a fait vibrer le monde entier, pour rappel environ 2 milliards de personnes ont regardé l'événement. Pas sûr que la demi-soeur de Meghan Markle, Samantha Markle a fait de même. Cette dernière n'a cessé de critiqué l'ex-actrice depuis l'annonce de la relation et l'avait même traité de «princesse arriviste». «La famille royale serait consternée de savoir ce qu’elle a fait à sa propre famille. La vérité détruirait sa relation avec le prince Harry», avait-elle notamment dit.

Elle fait son mea culpa

Prise de remords, Samantha Markle s'est excusée publiquement pour la première fois auprès de Meghan dans une interview pour une chaîne de télévision britannique ce lundi 1er octobre. À Londres pour son mea culpa, l'Américaine de 53 ans espérait rencontrer la duchesse de Sussex au palais de Kensington pour qu'elles puissent discuter. Mais ces retrouvailles n'auront pas lieu.

Si Meghan Markle ne s'est pas exprimée sur les excuses tardives de sa demi-soeur, les Anglais qui portent l'épouse du prince Harry dans leur coeur n'ont pas hésité à réagir. D'après la presse britannique, certains fans de l'ex-comédienne se seraient montrés virulents sur des forums consacrés à la famille royale et auraient même menacé physiquement Samantha Markle. Réalisant qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle ne s'entretiendrait jamais avec celle qu'elle était venue voir, elle aurait donc préféré prendre son billet retour un peu plus tôt. (Le Matin)