En février 2018, Mennel avait envoûté les coaches de «The Voice» avec sa reprise de «Hallelujah». Puis, la jeune femme d'origine syrienne avait dû abandonner l'émission suite à la publication de tweets dans lesquels elle mettait en cause le gouvernement français dans les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Après des excuses de la jeune femme, l'agitation médiatique s'était peu à peu calmée et Mennel avait pu reprendre le cours de sa vie et sortir un single en mai 2018.

Cependant, certains internautes n'ont visiblement toujours pas digéré les propos qu'avait tenus Mennel sur Twitter et continuent de s'en prendre à elle, comme elle l'a révélé dans une story Instagram. La Française de 23 ans a fait des captures d'écran de commentaires extrêmement violents et de menaces de mort qu'elle a reçus après avoir posté une vidéo montrant comment nouer un turban sur YouTube.

«Je tiens à dire que c'est inadmissible, que je ne cautionne pas du tout ces messages, mais je passe au-dessus, parce que je ne compte pas me rabaisser à ce niveau», a déclaré Mennel. Si elle précise que de tels commentaires «immondes, ignobles et dégueulasses» ne la touchent plus, elle sait que cela peut détruire des vies.

La chanteuse a conclu sa vidéo en assurant que «de voir des personnes si frustrées la faisait rire» et a tenu à remercier tous ceux qui lui envoyaient des messages positifs.

Hier, @MennelOfficial (sur instagram) a fait état du genre de messages qu'elle reçoit. Elle donne un conseil à celles et ceux qui pourraient avoir affaire à des pauvres "haters". #Mennel #racisme @Team_Mennel pic.twitter.com/kGCZCi1vy9 — Faridou (@GOne_Amaz) 17 juin 2018

(Le Matin)