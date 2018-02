Mennel Ibtissem ne sera pas «The Voice» 2018. La candidate qui avait gagné sa place dans la 7e saison du jeu de TF1 en reprenant «Hallelujah» en anglais et en arabe lors du prime diffusé samedi 3 février 2018 quitte l'aventure au terme d'une semaine de scandale. La Française d'origine syrienne, qui avait déjà enregistré sa battle pour la suite de l'émission, était accusée d'avoir fait l'apologie du terrorisme dans des messages postés sur Facebook après l'attentat de Nice. Elle y mettait en doute la version officielle, écrivant notamment «Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement».

Réunion de crise chez TF1

Mennel, 22 ans, avait immédiatement supprimé les posts incriminés et présenté des excuses mettant la faute sur son jeune âge. Le maire de Nice et une association de victimes avaient toutefois demandé à TF1 de prendre ses responsabilités. La direction de la chaîne avait alors déclaré qu'elle étudiait la situation et ne pourrait garder «une personne qui tient des propos contre la loi de la République».

Mennel, convoquée pour une réunion de crise à Paris le 6 février comme le rapportait Le Parisien, a annoncé sa décision cette nuit dans une vidéo sur Facebook: « En tant qu'artiste, j'ai participé à «The Voice» avec l'intention de rassembler, pas de diviser. (...) J'ai foi en mon pays, la France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais cherché à blesser. (...) J'ai donc pris la décision de quitter cette aventure. (...) Merci à ceux qui pardonnent les maladresses.»

La direction de TF1 a confirmé la nouvelle via un communiqué: «ITV Studios France a informé TF1 que Mennel a pris la décision de se retirer de cette saison de «The Voice». Elle en a informé le public sur ses réseaux sociaux. Cette décision responsable, après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d’apaisement. Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité.»

