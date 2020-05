Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ont salué la mémoire de Kirk Douglas, le père de Michael, décédé en février dernier à l'âge de 103 ans. Le couple a discuté avec Entertainment Tonight de leur travail dans le cadre de l'évènement diffusé en direct vendredi «We All Play Our Part: A Benefit for MPTF» (Motion Picture & Television Fund). Ils ont imaginé ce que le défunt père de Michael penserait de cette levée de fond qu'ils ont organisée pour venir en aide aux personnes souffrant lors de cette pandémie.

«Il n'y avait personne comme lui. Il est d’une autre génération, la grande génération de l'après-guerre... et papa était unique en son genre, a déclaré Michael Douglas. Je pense qu'il est très heureux. Je sais qu'il est particulièrement fier, pas tellement de ce que je fais avec le Motion Picture & Television Fund, mais je sais qu'il aime Catherine (et) le travail qu'elle fait.»

«Il nous traverse l'esprit tous les jours»

L'acteur a ajouté: « Il avait l'habitude de me taquiner. Nous l'appelions et il disait: «Assez avec toi, laisse-moi parler à ta femme.» Il a été un dragueur jusqu'à la fin.»

Catherine Zeta-Jones a poursuivi en disant qu'elle avait aussi un faible pour son beau-père, avouant qu’«il nous traverse l'esprit tous les jours». «Kirk, il est passé par tant de choses, d'un accident d'hélicoptère à une attaque d'apoplexie, puis il a juste vieilli, seul. Ce qui était si admirable chez lui, c'est qu'il était toujours impliqué dans des évènements courageux. Il a écrit 11 livres, il a travaillé avec son rabbin, il a œuvré avec ses entreprises philanthropiques et il a toujours trouvé quelque chose à faire. Il m'a appris cette leçon. Il nous a toujours dit: «Écrivez un livre, faites autre chose. Que faites-vous ?»», a confié Catherine Zeta-Jones.

Cover Media & LeMatin.ch