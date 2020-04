Michael Jackson a appelé un jour son ami Babyface pour qu'il lui organise un rendez-vous avec Halle Berry. Le légendaire chanteur et producteur de R&B, de son vrai nom Kenneth Edmonds, a dévoilé la demande du roi de la pop lundi 20 avril, lors de son battle musical avec son ami Teddy Riley sur Instagram Live.

Après que Teddy Riley a joué son succès« SWV Right Here», qui contient un sample du single de Michael Jackson «Human Nature», Babyface a raconté cette anecdote étonnante, expliquant qu'il avait joué les entremetteurs pour le chanteur.

«Une fois, Michael m'a appelé, a-t-il commencé. Michael a dit: «Babyface...! Tu sais qui est Halle Berry? Tu connais Halle Berry?» J'ai dit: Oui, je connais Halle Berry. Il a dit: «Tu pourrais me rendre un service? Je veux que tu l'appelles, parce que je veux l'emmener en rencard.» J'ai dit: Quoi? Il a réitéré: «Appelle-la, je veux l'emmener en rencard».

Babyface a contacté son agent

Et en bon ami, Babyface s'est exécuté. «Je l'ai donc contactée par l'intermédiaire de son agent, car je n'avais pas son numéro. J'ai donc appelé et fait passer le message à son manager, qui a répondu: «Quoi ?» Et j'ai confirmé: Ouais, il veut l'emmener en rencard.»

La star de «Tender Lover» ne se souvenait pas de la réponse exacte de Halle Berry et n'a pas dévoilé si l'actrice avait accepté l'invitation, mais cette révélation a surpris de nombreux fans. «Aujourd'hui, j'ai découvert que ce MJ avait tenté sa chance et avait demandé un rencard à Halle Berry et je n'arrive pas à m'en remettre», a remarqué un internaute sur Twitter, tandis qu'un autre a ajouté avec humour: «Michael Jackson qui utilise Babyface comme entremetteur pour sortir avec Halle Berry, c'est de la frime ultime!»

Halle Berry n'a pas commenté ces révélations.

Cover Media