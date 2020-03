Michel Drucker est parti assez rapidement de Paris avant que la situation ne se détériore. L'animateur de «Vivement Dimanche» s'est confié à ce sujet dans «Midi Libre»: «J'ai eu le temps de quitter Paris lundi soir très tard, après avoir enregistré de justesse mes émission.»

«Cet été va être compliqué»

Désormais, il se trouve dans sa maison dans la commune d'Eygalières, en Province. «Je me mets en stand-by et je fais très attention, j'ai des gants, j'ai du gel, je prends ma température comme tout le monde et, en plus, je suis hypocondriaque. Je vais faire un peu d'exercice, seul évidemment», explique-t-il. Il faut dire que le présentateur de France 2 est fils et frère de médecin. Il sait donc où demander des conseils.

Mais le mari de Dany Saval ne cache pas son inquiétude. En premier lieu en raison de l’irresponsabilité de certains citoyens, mais surtout car il sait qu’une grande crise économique risque de pointer le bout de son nez. «Mon frère est épidémiologiste, j'ai su très très tôt qu'il ne fallait pas plaisanter avec ça. Mais on n'a pas mesuré la vitesse de la propagation, c'est une vraie interrogation. Et il y a une deuxième inquiétude: quand, sur le plan médical et sanitaire, nous serons parvenus à diminuer cette épidémie et éventuellement l'annuler complètement, un choc économique va suivre. Cet été va être compliqué», redoute le Français de 77 ans.

Pour l'heure, la priorité est surtout d'éradiquer le virus et la meilleure solution est de rester chez vous.

FDA