Après 53 ans de carrière, Michel Sardou a décidé d'arrêter les tournées définitivement. Il avait donné son dernier concert en avril et avait fini par fondre en larmes sur scène. Plus d'un an après ce show, des rumeurs sur un éventuel retour avait commencé à enfler. L'artiste a voulu mettre les choses au clair dans «20h30 le dimanche».

Il se consacre au théâtre

«Non c'est fini, vraiment. D'abord, je n'aime pas mentir, je ne mens pas et quand je leur dis au revoir, c'est pas pour revenir après. Parce qu'ils vont se dire, c'est un coup de pub qu'il s'est fait. Je n'ai pas envie de pub, je n'en ai pas besoin. J'ai passé 53 ans à chanter, des années merveilleuses, maintenant je me consacre à ce que j'aime aussi, c'est le théâtre», a-t-il expliqué.

Il lui serait d'autant plus difficile de remonter sur scène qu'il ne supporte pas certaines de ses chansons les plus connues. Par exemple «La maladie d'amour», «parce qu'elle a été tellement longue à écrire, cette connerie», s'est-il exclamé avant de conclure: ««Je vais t'aimer» est logé à la même enseigne. Il y a de très bonnes chansons, je ne peux pas te dire que je préfère celle-ci à celle-là. Il y en a que je supporte plus, c'est celles où j'ai ramé le plus.»