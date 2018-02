Michèle Bernier a dévoilé plusieurs informations de sa vie privée à Faus­tine Bollaert dans Femme Actuelle. Elle a d'abord révélé qu'elle est fraîchement célibataire. Son chéri l'a quittée. «J’en ai eu un (ndlr: un chéri) il n’y a pas long­temps, et puis il est parti. Vous savez, les hommes ont encore du mal avec la noto­riété des femmes», a confié la comédienne de 61 ans.

Sans révé­ler l’iden­tité de son ex, Michèle Bernier a précisé: «Un jour, Johnny (ndlr: Hally­day) a dit: «Les femmes m’aiment pour les mêmes raisons qu’elles me quittent!» C’est tout à fait ça. Au début, rencon­trer du beau monde, être invité, ça a quelque chose d’at­ti­rant… Mais quand on est «monsieur de», on vous salue et on passe à quelqu’un d’autre. Comme vous n’êtes pas connu, on ne vous trouve pas inté­res­sant. C’est assez violent.»

Mais ne vous inquiétez pas, elle ne déprime pas et croit encore à l'amour: «J’ai­me­rais que ça dure un peu plus avec la prochaine personne. Il faudrait quelqu’un qui soit accom­pli dans sa vie. Je vais bien, je crois que c’est le problème. Je pense que les hommes aiment jouer à Zorro. Il adorent avoir ce côté «Sans moi tu n’y arri­ve­ras pas».» (Le Matin)