Michelle Pfeiffer a rencontré le producteur de télévision et scénariste David Kelly en 1993 et partage aujourd'hui deux enfants avec lui : Claudia, 25 ans, et John, 23 ans. Cependant, elle a admis que ça n'a pas été le coup de foudre quand ils se sont rencontrés.

«Nous nous sommes rencontrés à l'aveugle dans un restaurant avec un groupe d'autres personnes, ce qui était mon idée. Pas vraiment une bonne, a déclaré l'actrice de 60 ans dans une interview pour le magazine Candis. Nous ne nous sommes même pas vraiment parlé la première soirée. Il s'est adressé à ma sœur et j'ai causé à son ami. Ils avaient l'air de bien s'entendre, alors je me suis dit que nous devrions peut-être inverser les rôle, mais l'ami qui nous avait arrangé le coup a refusé catégoriquement.»

Laquelle des deux sœurs? Mystère

La star de «Scarface» qui a deux sœurs, Dedee et Lori, n'a pas précisé laquelle semblait avoir des atomes crochus avec son futur mari de l'époque. Cependant, le couple a par la suite pu se rencontrer en tête-à-tête et leur histoire d'amour s'est développé à partir de ce moment-là.

La star américaine a également évoqué le déménagement de sa famille de Los Angeles à Palo Alto, une ville du nord de la Californie, et a expliqué qu'elle estime encore aujourd'hui que c'était la meilleure chose à faire pour sa famille.

«Nous n'avons jamais été vraiment malheureux à Los Angeles. Enfin... en faisant abstraction des paparazzis. Nous étions très heureux là-bas, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de sens de la communauté dans la cité des anges et nous avons pensé un jour que l'herbe pouvait bien être plus verte ailleurs. Nous avons donc déménagé vers le Nord juste pour voir. Comme nous avons eu raison!» (Le Matin)