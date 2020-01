Michel Catty, surnommé Michou, est décédé à l'âge de 88 ans, révèle RTL. L'information a été confirmée par l'attaché de presse de l'homme toujours habillé en bleu. Ce dernier, personnalité incontournable des nuits parisiennes, a rendu son dernier souffle ce dimanche matin.

Atteint dans sa santé depuis quelques mois, Michou était apparu très amaigri et affaibli, lors de ses dernières prestations publiques. Début janvier, comme chaque année, il accueillait encore les seniors de la butte Montmartre, dans son fameux cabaret, «Chez Michou», temple du transformisme depuis la fin des années 1950. Ce lieu avait inspiré la célèbre pièce «La cage aux folles».

Un portrait de Michou, dans «Télématin», en 2019 (France 2)

«Le prince de Montmartre», comme on surnommait celui qui vivait au-dessus de son établissement dans un appartement tout bleu, avait évoqué son décès en ces termes, en 2018: «Il y a une trentaine d'années, j'ai réservé un emplacement dans le cimetière Saint-Vincent, en plein Montmartre, où repose déjà Denise, ma mère spirituelle. (...) Pour mes obsèques, je voudrais donc que tout le monde soit habillé en bleu, et mon cercueil sera lui aussi évidemment... bleu! Et je veux que l'on boive du champagne à ma mémoire!»

«Montmartre était devenu sa patrie. Michou, ton cœur immense a cessé de battre. Ta grande générosité pour les anciens, les P’tits Poulbots et beaucoup d’autres causes était sans limites. Dans ton cabaret mythique as toujours accueilli les plus grands du monde entier comme les anonymes», a écrit Alain Coquart, le président de l'association La République de Montmartre dans un communiqué.

Michou - qui confiait boire chaque jour deux bouteilles et demi de champagne car il considérait ce breuvage comme sa «fontaine de Jouvence» - avait récemment fait savoir qu'il ne souhaitait pas que son cabaret lui survive.



Laurent Siebenmann