Mick Jagger en connaît un rayon sur le fait de jouer dans un groupe de rock. C'est pour ça qu'il s'est permis un conseil aux membres de Téléphone, que Richard Kolinka et Louis Bertignac ont raconté sur Europe 1.

Pendant une répétition fin 1978, les deux musiciens avaient alors reçu de la part du chanteur des Rolling Stones un amer avertissement. «Jagger nous avait dit: «Un groupe avec une fille, ça ne marchera jamais» (ndlr: référence à Corine Marienneau, la bassiste du groupe à l'époque). Pourtant, en principe il a du goût. Il a dit: «Vous allez vous engueuler». Finalement, il avait un peu raison», s'est remémoré Louis Bertignac en souriant.

«Il nous a dit: «Ça ne va pas être facile. Je ne donne pas longtemps à votre groupe», a ajouté pour sa part Richard Kolinka.

Formé en 1976, le groupe, composé à l'époque par Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka et Corine Marienneau, s'était séparé en 1986 après une carrière émaillée de succès et de tensions, qui subsistent encore entre l'ancienne bassiste du groupe et les trois autres membres.

Depuis fin 2015, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka jouent ensemble sous le nom Les Insus. Les Rolling Stones ont quant à eux fêté leurs 57 ans d'existence. (Le Matin)