«L’Antarctique, le rêve d’une vie»: tel est le titre, simple mais efficace, du dernier ouvrage de Mike Horn. L’aventurier «vaudois» est prolifique en la matière. À chaque expédition son livre! Nous l’avons taquiné sur ce besoin de diffuser, avant d’élargir le débat à d’autres points sensibles de l’actualité. Interview.

Mike Horn, vous venez de publier «L’Antarctique, le rêve d’une vie». Un ouvrage de plus ou le meilleur?

Chaque livre est unique. Dans la vie d’un explorateur professionnel, vous avez besoin d’expériences pour aller d’une expédition à l’autre. La traversée de l’Antarctique a été le fruit de l’accumulation de toutes ces expériences, plus de 25 ans d’explorations. Et la dernière aventure sera toujours considérée comme le point culminant de ma carrière. Jusqu’à la prochaine en tout cas…

Qu’est-ce qui vous pousse, après chaque aventure, à partager vos émotions dans un livre?

Nous ne jouons pas dans un stade de foot où les gens peuvent être témoins de nos péripéties. Nous autres, explorateurs, nous entreprenons nos exploits en solitaire, et nous ne vivons que pour raconter nos histoires. Personne d’autre ne peut le faire à notre place. Raison pour laquelle je partage mes expériences à travers des livres. C’est, à mes yeux, un moyen intelligent et judicieux de diffuser mes connaissances sur des endroits éloignés du monde. J’ai aussi l’espoir d’inspirer certains de mes lecteurs à traverser leur propre Antarctique dans leur vie.

Comment ça se passe pour l’écriture? Vous rédigez ou vous vous faites aider?

Je travaille avec un écrivain fantôme et avec ma famille! Mes livres sont donc des efforts disons collectifs. Écrire un livre entier, qui plus est en français, constituerait pour moi un plus grand défi que de traverser l’Antarctique!

Qu’est-ce qu’il vous reste aujourd’hui de ce périple de 57 jours achevé début 2017?

Les connaissances et les expériences acquises sont gravées à tout jamais dans ma mémoire et mon for intérieur. Ce sont des pièces du puzzle qui m’aident à grandir dans ma vie. Non seulement en tant qu’explorateur, mais aussi en tant qu’être humain.

Si c’était à refaire?

Je crois que les étoiles ont été alignées en ma faveur lors de cette expédition et que cela ne peut arriver qu’une seule fois… Je prendrais des risques inutiles si je recommençais.

Mike Horn se serait-il assagi?

Non, mais traverser l’Antarctique, ce n’est pas comme aller à l’épicerie et revenir le lendemain!

Vous nous accordez cet entretien depuis les Philippines. Vacances ou job?

Boulot, boulot. Je suis en tournage pour ma prochaine émission, «Cap Horn».

Sans transition, regrettez-vous l’«affaire» Camille Cerf et vos déclarations sur l’ex-Miss France – une «petite princesse», selon vous – après l’enregistrement de «The Island Célébrités»?

Je ne suis pas un présentateur télé mais un explorateur. Je prends la vie des gens au sérieux. Je ne suis pas là pour être gentil ou complaisant. Je me suis engagé dans cette émission pour être authentique, pour conseiller celles et ceux, Camille Cerf comprise, qui daignent m’écouter. Je veux que chaque participant comprenne que la survie n’est pas un jeu.

Dans le show-biz, qui tranche sans doute avec votre franchise et votre spontanéité, ne vaut-il pas mieux, parfois, la fermer?

Vous avez raison: je ne me vois effectivement pas comme faisant partie de ce monde du show-biz. Je considère plus la télévision comme un moyen de partage que d’expression. Je dis ce que j’ai à dire sans rien regretter. Pour moi, rien n’a plus de valeur que la vérité.

Vous préparez une nouvelle émission. Des précisions?

J’espère que «Cap Horn» contribuera à changer la façon dont nous percevons la télé-réalité. J’ai pour objectif, à travers cette émission, de montrer la beauté de notre planète, de rester authentique, «profond». Puisse ce nouveau format plaire aux téléspectateurs!

Et Pully, votre domicile vaudois, c’est pour quand?

Là, je vais partir au Pakistan avec mes amis et partenaires d’escalade, Fred Roux et Köbi Reichen. Nous prévoyons de faire un nouveau sommet de 8000 mètres, le Nanga Parbat. Puis j’ai l’intention de traverser l’océan Arctique par le pôle Nord et de terminer mon expédition Pole2Pole. Je devrais être de retour en décembre 2018.

Vous avez insisté dans votre ouvrage sur l’importance de la famille. Comment vos filles, déjà privées de leur maman, décédée en 2015, supportent-elles vos absences?

Je ne pars jamais en expédition sans leur autorisation. Si un jour elles me demandaient de rester, je ne partirais pas. Je sais que j’ai une pression supplémentaire de rentrer vivant depuis qu’elles ont perdu leur mère, mais cette pression me rend plus fort. La confiance et le soutien sont les maîtres mots et le ciment de notre famille. On ne se limite pas, au contraire. On se laisse vivre et, par-dessus tout, on s’encourage mutuellement à atteindre nos rêves les plus fous. (Le Matin)